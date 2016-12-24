У 20% выздоровевших не формируются антитела к коронавирусу

Привиться от коронавируса стоит и тем, кто уже переболел ковидом. У 20% выздоровевших антитела не формируются. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Среди переболевших ковидом - это хорошие экспериментальные данные - не менее 20% не вырабатывают защитных антител», - предупредил Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, именно прививка дает гарантию иммунной защиты. Ученый отметил, что нет никаких оснований говорить о том, что созданные по принципу «Спутника V» вакцины не могут защитить от мутировавших штаммов 2019-nCoV.