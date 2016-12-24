Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19?

После прививки от коронавируса оформляется сертификат вакцинированного. Это электронный документ, который можно посмотреть и проверить на Госуслугах.

Как получить электронный сертификат

1. Сделайте прививку от коронавируса - записаться можно онлайн на портале Госуслуг.

Сейчас в России используют двухкомпонентные вакцины - нужно сделать два укола. После первого Госуслуги предложат заполнить дневник вакцинации, после второго - появится сертификат.

2. Дождитесь уведомления от портала Госуслуг с информацией о второй прививке.

3. Откройте дневник вакцинации от COVID-19 на портале Госуслуг.

Там появится информация о том, где, когда и какую вакцину вы получили. Сертификат можно открыть на портале, в мобильном приложении Госуслуг или скачать в виде pdf-файла.

Как проверить сертификат

Проверить электронный сертификат можно по QR-коду - достаточно считать его камерой смартфона. Это может сделать работодатель или любой другой человек, которому вы покажете QR-код.

Как защититься от мошенников

Не платите деньги за бумажные сертификаты. Появились мошенники, которые предлагают купить поддельный документ, похожий на те, что выдают в пункте вакцинации. Но такой сертификат не пройдёт проверку на Госуслугах. Настоящие сертификаты - всегда бесплатные.

Если на Госуслугах не появилась информация о прививке

- Проверьте, что в вашем профиле на Госуслугах указаны верные данные паспорта, СНИЛС и полиса ОМС.

- Обратитесь в администрацию поликлиники или другого центра вакцинации, чтобы исправить ошибку.

- Отправьте жалобу в Минздрав - на Госуслугах есть форма обратной связи. К жалобе можно приложить фотографию бумажного сертификата.