Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19?

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После прививки от коронавируса оформляется сертификат вакцинированного. Это электронный документ, который можно посмотреть и проверить на Госуслугах.
Как получить электронный сертификат
1. Сделайте прививку от коронавируса - записаться можно онлайн на портале Госуслуг.
Сейчас в России используют двухкомпонентные вакцины - нужно сделать два укола. После первого Госуслуги предложат заполнить дневник вакцинации, после второго - появится сертификат.
2. Дождитесь уведомления от портала Госуслуг с информацией о второй прививке.
3. Откройте дневник вакцинации от COVID-19 на портале Госуслуг.
Там появится информация о том, где, когда и какую вакцину вы получили. Сертификат можно открыть на портале, в мобильном приложении Госуслуг или скачать в виде pdf-файла.
Как проверить сертификат
Проверить электронный сертификат можно по QR-коду - достаточно считать его камерой смартфона. Это может сделать работодатель или любой другой человек, которому вы покажете QR-код.
Как защититься от мошенников
Не платите деньги за бумажные сертификаты. Появились мошенники, которые предлагают купить поддельный документ, похожий на те, что выдают в пункте вакцинации. Но такой сертификат не пройдёт проверку на Госуслугах. Настоящие сертификаты - всегда бесплатные.
Если на Госуслугах не появилась информация о прививке
- Проверьте, что в вашем профиле на Госуслугах указаны верные данные паспорта, СНИЛС и полиса ОМС.
- Обратитесь в администрацию поликлиники или другого центра вакцинации, чтобы исправить ошибку.
- Отправьте жалобу в Минздрав - на Госуслугах есть форма обратной связи. К жалобе можно приложить фотографию бумажного сертификата.
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