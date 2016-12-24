12 марта - открытие выставки художественного стекла GLASSSTRESS

12 марта 2021 года в 17:00 в Главном здании Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) открывается персональная выставка Евгении Сибирцевой GLASSSTRESS.

Е. Сибирцева – художник по стеклу. Окончила Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова (2007), Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица (2013). За плечами молодого автора – значительные творческие достижения. Она развивает созданную в 2013 году мастерскую художественного стекла SIBI STUDIO; является участником многочисленных выставок и пленэров, среди которых: «Петербургские витражи», «Функция, форма, образ» (Музей художественного стекла, Санкт-Петербург, 2014, 2018), «Зимняя мозаика», «Её глазами» (МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, Саранск, 2014, 2019), «Объект М87» (Санкт-Петербург, 2016), Триеннале декоративно-прикладного искусства (ПКГ им. К.А. Савицкого, Пенза, 2021) и другие; пленэры в Италии, Португалии, Латвии, Финляндии, на Северном Кавказе. Первая персональная выставка прошла в Саранске в 2014 году. Автор и участник Международного симпозиума современного искусства «Точки соприкосновения» (Саранск, 2016). Кроме того, будучи разносторонним человеком,Евгения реализует себя и в других направлениях деятельности: на протяжении нескольких лет руководит отделом развития и цифровых ресурсов в МРМИИ им. С.Д. Эрьзи; активно занимается горным туризмом, в том числе в составе основанного ею в 2017 году клуба Elbrustogo.

ВыставкаGLASSSTRESSзрела на протяжении долгого периода, постоянно трансформируясь в сознании художника и обретая новые смыслы под влияниемвнутренних изменений и в нужное время вылилась в единое пространство любимого материала. Экспозиция объединит произведения художественного стекла, выполненные в разные годы,с арт-объектами, инсталляциями, созданными из предметов ежедневного быта каждого человека и возведенными автором в масштаб произведений искусства. Евгенииважно донести до зрителякрасоту, заключенную в форме и цвете простой бутылки, которой она дает второю жизнь, как и осколкам старого зеркала или разбитой витрины, преобразованным в ювелирные украшения. GLASSSTRESS - это не только возможностьпознакомиться с внутренним миром художника, но и возможность по-иному увидеть свой мир.

Работы автора находятся в постоянной экспозиции Музея художественного стекла (Санкт-Петербург), в частных коллекциях России, Китая, Англии, Латвии, Казахстана, Германии, Израиля, Франции.

Выставка продлится до 5 апреля 2021 года.