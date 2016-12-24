«Так быть не должно!»
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В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
Ключевые цели проекта - увеличение количества людей, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Мордовии, создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребкооперативов.
В 2020 году по программе «Агростартап» предоставлено 24 гранта на общую сумму почти 70 миллионов рублей. Более 10 миллионов рублей направлено на возмещение затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива, и на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением сельхозтехники. Трем сельскохозяйственным потребкооперативам предоставлены субсидии.
Развивается Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров РМ, созданный в 2019 году на базе Центра практического обучения специалистов сельского хозяйства Мордовии. Его задача - обеспечение условий для развития и повышения эффективности сельхозтоваропроизводителей - субъектов МСП и ЛПХ, увеличение их доли в формировании валового регионального продукта.
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