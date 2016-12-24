В Лямбирском районе преображаются дворы в райцентре

Полмиллиарда на ветер
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В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году планируется благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Гражданской, д. 20 и по ул. Ленина, д. 65 в с. Лямбирь, а также сквера по ул. Ленина, д. 12.
В 2020 г. проведен текущий ремонт придомовой территории (приведены в порядок тротуары и места для парковки) возле четырех МКД в Лямбире: по ул. Комсомольской, д. 91, 93, ул. Гражданской, д. 21, ул. 40 лет Победы, д. 26. Стоимость работ составила 3,4 млн руб.
В 2019 году в Лямбире облагорожено пять дворовых территорий по улицам Гражданской, д. 18, Ленина, д. 41, 43, 45, 63. Проведены работы по строительству тротуаров, выходов из подъездов, установке детских игровых площадок. На эти цели затрачено около 1,5 млн руб.
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