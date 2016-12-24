Жители республики активно участвуют в конкурсах, входящих в платформу «Россия - страна возможностей»

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В рамках национального проекта «Образование» в Мордовии реализуется региональный проект «Социальные лифты для каждого».
Проект предполагает формирование системы обновления и расширения работающими гражданами своих профессиональных знаний, посредством прохождения курсов, самообучения, участия в специализированных конкурсах.
В 2020 году велась работа по привлечению жителей республики к участию в конкурсах, входящих в платформу «Россия - страна возможностей» («Доброволец России», «РДШ-территория самоуправления», «Мечтай со мной», «Лига вожатых», грантовый конкурс молодежных инициатив, акция признательности «БлагоДарю», Лучший социальный проект года, Российская национальная премия для учащихся вузов и профессиональных образовательных организаций «Студент года», фестиваль «Российская студенческая весна», челлендж успеха «Россия - страна возможностей»).
В течение года в этих конкурсах приняли участие более тысячи человек.
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