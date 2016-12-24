В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в республике реализуется региональный проект «Цифровое государственное управление».

В 2020 году Мордовия вошла в число регионов-участников пилотного проекта по апробации технологических решений, реализованных на базе портала госуслуг, в том числе Платформы обратной связи. На официальных сайтах органов госвласти и местного самоуправления размещены веб-виджеты (баннеры) Платформы обратной связи, с помощью которых граждане направляют свои сообщения в органы власти.

Кроме того, в рамках проекта ряд государственных услуг, услуг органов ЗАГС, запись в детский сад и запись на прием к врачу переведены в электронный вид на портале госуслуг.

Реализация проекта Госвеб позволит использовать на территории Мордовии механизм, предоставляющий возможность органам государственной власти и органам местного самоуправления создавать официальные сайты с использованием единого стандарта оформления и единых инструментов наполнения.



