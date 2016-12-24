В школу на новом автобусе

«Речь идет об омоложении состава»
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В конце 2020 года в рамках национального проекта «Образование» в районы республики поступили новые школьные автобусы. Новая техника предназначена для замены транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет и износом свыше 50%.
- Рузаевскому району выделили шесть единиц техники: пять «пазиков» и одну «газель», - говорит консультант управления образования администрации Рузаевского района Светлана Резепова. - По одному автобусу получили Трускляйская и Арх-Голицынская школы. Остальные - Специальный центр обслуживания для перевозки детей по Рузаевке.
Руководителям школ и водителям поручено следить за содержанием новых автобусов, регулярно проводить техническое обследование и эксплуатировать транспорт по всем правилам безопасности.
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