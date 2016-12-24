В Мордовии транспортные полицейские присоединились к акции «8 марта в каждый дом»

В преддверии Международного женского дня сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с членами Общественного совета присоединились к акции «8 марта в каждый дом».

На железнодорожных вокзалах региона и в аэропорту города Саранска правоохранители поздравляют женщин пассажиров и работников транспорта с наступающим весенним праздником. Представительницам прекрасной половины человечества, ожидающим свои рейсы, а также следующим в поездах дальнего следования через станции Республики Мордовия стражи порядка вручают цветы и открытки-памятки, содержащие полезную информацию по противодействию мошенничеству.

Кроме того, транспортные полицейские навещают женщин-ветеранов органов внутренних дел на транспорте. К Елене Ревяко «цветочный патруль» приехал одной из первых. За ее хрупкими плечами более двадцати лети службы, около половины из которых, в отделе уголовного розыска. Женщина с радостью встретила коллег и от души побеседовала с ними о работе, поделилась рассказами об увлечениях после выхода на заслуженный отдых.

Теплые слова поздравлений с наступающим праздником звучат и в адрес женщин – членов Общественного совета. Старший специалист отделения по работе с личным составом Рузаевского ЛО МВД России на транспорте Александр Мирошкин встретился с общественницами, подарив им букеты цветов и поблагодарив за активное участие в деятельности отдела.

«Подобная акция, организуемая транспортной полицией накануне 8 марта, прочно закрепилась как добрая традиция. Безусловно, приятно радовать женщин, дарить им положительные эмоции и вместе с тем, это отличный повод напомнить гражданам, как уберечь себя от мошенников», - отмечает председатель Общественного совета Николай Салеев.