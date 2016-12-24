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В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда». Он предусматривает создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование устремленности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.
В 2020 году целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 40 образовательных учреждениях Мордовии (36 школ во всех районах республики, 4 организации среднего профессионального образования - Саранский автомеханический техникум, Ичалковский педагогический колледж, Саранский строительный техникум, Саранский политехнический техникум).
Так, в Большеигнатовской средней школе современный интерактивный комплекс с вычислительным блоком используется на уроках в кабинетах биологии и информатики для занятий, проверки знаний, проведения тестов, самостоятельных и контрольных работ.
Как отмечают в образовательном учреждении, цифровая образовательная среда позволяет усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий, а также предоставляет ученикам возможность использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и другие современные технологии.
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