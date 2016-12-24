Каша из полбы для лидера Мордовии
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Зубово-Полянском районе ведется реконструкция улично-дорожной сети. В 2019 году прошла реконструкция автодороги - подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» - с. Новая Потьма - п. Тракторный (Школа тракторных бригадиров) и автодороги п. Ленина - с. Новое Бадиково.
В 2020 году отремонтирована автомобильная дорога «Урал» - с. Каpгашино - с. Анаево - с. Вадовские Селищи протяженностью 5 км.
В 2021 году будет проводиться ремонт а/д по ул. Советской, Новостроящаяся в п. Потьма, дороги в п. Пичевка Анаевского сельского поселения, улиц райцентра.
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район
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Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
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Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район
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