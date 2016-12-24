В Торбеевском районе школьники получили «Билет в будущее»

Социум

С 2020 года Торбеевский район принимает участие во Всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся  6-11 классов «Билет в будущее» (национальный проект «Образование»). Школьники получили возможность посетить Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности и попробовать себя в различных профессиях.

В целом проект состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и разработки индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.

Практические мероприятия - это своего рода профессиональные пробы, где дети под руководством опытных наставников знакомятся с интересующей их компетенцией и  выполняют связанные с ней задания: вытачивают деталь на станке, печатают макет на ЗD-принтере, пишут программный код, готовят сладкий десерт. Школьникам дана возможность не просто получить информацию о специальности, а сформировать личное представление о ней - «примерить» на себя.

В программу для школьников заложены компетенции, важные для развития экономики и промышленности региона и всей страны.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Поближе к людям будьте!»

Врио Главы РМ Артём Здунов провел совещание с членами правительства по развитию строительной отрасли

Эффективная защита

Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса

Уборочные страдания

Расчистка города от снега проводится круглосуточно, но снежные завалы тают слишком медленно

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу