В Краснослободском районе обновляются дороги

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснослободском районе в 2019 году отремонтирован подъезд к г. Саранску от автодороги «Урал» - с. Слободские Дубровки (протяженность - 1,9 км).

Проведен ремонт автодороги в д. Бобылевские Выселки (1,57 км), автодорог д. Красная Подгора - с. Андреевка (1,58 км), Красная Подгора - с. Русское Маскино - д. Мордовское Маскино (1,05 км).

В 2020 году отремонтированы участок дороги г. Ковылкино - г. Краснослободск - с. Ельники - с. Первомайск (6,2 км); подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» - п. Молодежный (Преображенский) (0,83 км); подъезд к г. Саранску от автодороги «Урал» - с. Новое Зубарево (2,6 км).