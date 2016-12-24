В Краснослободском районе обновляются дороги

Сигнал ожидания
Судьбу трехфазного режима работы светофоров в Саранске решат в феврале
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснослободском районе в 2019 году отремонтирован подъезд к г. Саранску от автодороги «Урал» - с. Слободские Дубровки (протяженность - 1,9 км).
Проведен ремонт автодороги в д. Бобылевские Выселки (1,57 км), автодорог д. Красная Подгора - с. Андреевка (1,58 км), Красная Подгора - с. Русское Маскино - д. Мордовское Маскино (1,05 км).
В 2020 году отремонтированы участок дороги г. Ковылкино - г. Краснослободск - с. Ельники - с. Первомайск (6,2 км); подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» - п. Молодежный (Преображенский) (0,83 км); подъезд к г. Саранску от автодороги «Урал» - с. Новое Зубарево (2,6 км).
Судьбу трехфазного режима работы светофоров в Саранске решат в феврале
Сергей Макаров ответит за многомиллионные взятки от Иоффе
Артём Здунов поручил правительству РМ исключить некачественные продукты при госзакупках для социальной сферы
В Мордовии появится региональный телемедицинский центр?
Артём Здунов задал Владимиру Сушкову «неудобные» вопросы
В администрации города оценили ход зимней уборки в столице Мордовии и задумались о пользе физического труда для старшеклассников
Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой побывал в Ардатовском районе
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район