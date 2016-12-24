«Золотая подкова» для инициативных

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии реализуется региональный проект «Популяризация предпринимательства».

Главная цель проекта - формирование положительного восприятия предпринимательства среди жителей Мордовии, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства. Планируется, что к 2024 году количество физических лиц, принявших участие в проекте, превысит 17 тысяч человек, а количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства составит более 1 350. В рамках проекта также предполагается обучение навыкам предпринимательской деятельности не менее 2 662 человек.

Основой для реализации проекта в 2020 году стало масштабное тестирование, которое проводилось с помощью специально разработанной информационной системы ISBUSINESS и было направлено на выявление предпринимательских предрасположенностей участников. 5 470 респондентов поделили на группы: действующие предприниматели; школьники; студенты и лица в возрасте до 30 лет; женщины; безработные; люди с инвалидностью и т.д. Для каждой группы в автоматическом режиме система подобрала программу и удобный формат обучения. При этом в системе шло начисление баллов.

В рамках проекта проведено 20 открытых уроков для школьников и студентов средних профессиональных учреждений, были организованы обучающие программы «Дизайн-мышление для предпринимателей», профильные экспертные сессии, проведена деловая игра «Инвестор» и конкурс «Золотая подкова».

В конце ноября состоялась межрегиональная конференция «Рестарт», на которой были подведены итоги цикла обучения и конкурса «Золотая подкова». На участие в конкурсе зарегистрировались более 80 человек. До финальной очной защиты было допущено 17 проектов. Из них 11 были отмечены на церемонии награждения.

Победителем конкурса «Золотая подкова» стал студент Кирилл Коротин, который представил проект «Киберспортивные турниры». Второе место заняла аспирантка Мордовского госуниверситета Мария Искандярова. Она презентовала проект «Разработка способа прогнозирования эффективности и безопасности применения гиполипидемических препаратов из группы сатинов». Замкнул тройку лидеров проект «Интернет-сайт открыток» от учащегося гимназии № 23 г. Саранска Александра Уткина.