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Новый водозабор будет снабжать питьевой водой жителей поселков Чамзинка и Комсомольский
В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в Чамзинке на завершающий этап выходит строительство водозабора № 2. Его возведение началось в 2017 г. Водозабор представляет собой четыре резервуара по 600 куб. м и станции водоподготовки на 6240 куб. м/сутки.
Проект предполагает совмещение питьевого водопровода с водопроводом для пожарных нужд. Предусмотрено объединение в единый технологический комплекс существующих объектов и только проектируемых. Источником водоснабжения будут служить четыре водозаборные скважины глубиной 220 м. Комплексная насосная станция для обеспечения жителей двух поселков необходимым напором уже построена в 2018 году. Соединительные водопроводные сети протяженностью 1,9 км проведены в 2017 году.
В 2019 г. выполнены работы первого этапа. Построены три накопительных резервуара объемом 600 куб. м каждый, подъездная дорога к водозаборным скважинам, на них установлены две трансформаторные подстанции, подведены электрические сети, установлено ограждение. Приобретены воздухообменные установки и узел обеззараживания.
В 2020 году проведены работы по обвязке, внутренней и наружной гидроизоляции, установлены узел обеззараживания и воздухообменники. Устроена трансформаторная подстанция, завершено строительство дороги до водозабора, проездов внутри территории. Сейчас на объекте идут монтаж и внутренняя отделка станции водоочистки, сборка оборудования для инженерных систем.
Новый водозабор будет снабжать питьевой водой население рабочих поселков Чамзинка (более 9 тысяч жителей) и Комсомольский (около 13 тысяч жителей). На территории поселений находятся социально значимые объекты - 5 школ, 8 детских садов, учреждения дополнительного образования, культуры, межрайонная больница.
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