Саранская администрация увеличит количество автобусов на маршруте по просьбе граждан

«Переделывайте то, что сделано некачественно!»
Артём Здунов выслушал жалобы жителей Пролетарского района на некачественное благоустройство дворов
Центр управления регионом РМ регистрирует в соцсетях вопросы и жалобы жителей республики, а затем направляет их в профильные ведомства для принятия мер. Специалисты ЦУР контролируют сроки предоставления ответов.
Проблемы с общественным транспортом входят в список самых обсуждаемых тем. Например, в официальную группу Республики Мордовия поступило сообщение от жительницы Саранска, которая попросила обратить внимание на график работы автобусов на маршруте №1.
«Утром, в час пик он ездит с интервалом в 20 минут, поэтому пассажиров в автобусе очень много, и никто не соблюдает дистанцию, – пишет женщина. – Вечером то же самое. К сожалению, это единственный транспорт, который идет со Светотехстроя до центра по ул. Коммунистической. Все, кто ездит этим маршрутом, уже не первый год жалуются на нехватку транспорта».
Сообщение было передано в администрацию г.о. Саранск. Ее представители ответили, что на маршруте №1 работают 7 автобусов, но из-за того, что многие водители и кондукторы находятся на больничном, интервал движения был увеличен. Для решения проблемы городские власти пообещали добавить еще один автобус на данный маршрут.
«Спасибо вам большое!», – ответила автор обращения.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано.
Артём Здунов выслушал жалобы жителей Пролетарского района на некачественное благоустройство дворов
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