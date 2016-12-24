Саранская администрация увеличит количество автобусов на маршруте по просьбе граждан

Центр управления регионом РМ регистрирует в соцсетях вопросы и жалобы жителей республики, а затем направляет их в профильные ведомства для принятия мер. Специалисты ЦУР контролируют сроки предоставления ответов.

Проблемы с общественным транспортом входят в список самых обсуждаемых тем. Например, в официальную группу Республики Мордовия поступило сообщение от жительницы Саранска, которая попросила обратить внимание на график работы автобусов на маршруте №1.

«Утром, в час пик он ездит с интервалом в 20 минут, поэтому пассажиров в автобусе очень много, и никто не соблюдает дистанцию, – пишет женщина. – Вечером то же самое. К сожалению, это единственный транспорт, который идет со Светотехстроя до центра по ул. Коммунистической. Все, кто ездит этим маршрутом, уже не первый год жалуются на нехватку транспорта».

Сообщение было передано в администрацию г.о. Саранск. Ее представители ответили, что на маршруте №1 работают 7 автобусов, но из-за того, что многие водители и кондукторы находятся на больничном, интервал движения был увеличен. Для решения проблемы городские власти пообещали добавить еще один автобус на данный маршрут.

«Спасибо вам большое!», – ответила автор обращения.

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