Создано 4 новых ФАПа

Социум

В рамках реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году в Мордовии создано 4 новых ФАПа (Ельниковский район - с. Софьино, с. Старотештелимские Выселки; Кадошкинский район - с. Нагаево; Старошайговский район  - с. Новая Александровна); заменены 70 ФАПов и 1 врачебная амбулатория.

Закуплено 33 мобильных передвижных комплекса: 17 передвижных ФАПов; 3 передвижные флюорографические установки; 9 передвижных маммографических установок и 4 передвижных стоматологических кабинета.

Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Сделано 57 вылетов санитарной авиации (эвакуировано 56 пациентов).

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