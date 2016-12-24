Денежные вампиры
Жители Мордовии вновь бьют антирекорды по размерам потерь от действий мошенников. Тонны информации о подобных преступлениях и советы, как...
В рамках реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году в Мордовии создано 4 новых ФАПа (Ельниковский район - с. Софьино, с. Старотештелимские Выселки; Кадошкинский район - с. Нагаево; Старошайговский район - с. Новая Александровна); заменены 70 ФАПов и 1 врачебная амбулатория.
Закуплено 33 мобильных передвижных комплекса: 17 передвижных ФАПов; 3 передвижные флюорографические установки; 9 передвижных маммографических установок и 4 передвижных стоматологических кабинета.
Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Сделано 57 вылетов санитарной авиации (эвакуировано 56 пациентов).
Жители Мордовии вновь бьют антирекорды по размерам потерь от действий мошенников. Тонны информации о подобных преступлениях и советы, как...
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