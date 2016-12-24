Оказано более 11 тысяч услуг консультативной помощи родителям

Социум

В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональная программа «Поддержка семей, имеющих детей».

Цель проекта: создание условий для повышения компетентности родителей школьников в вопросах образования и воспитания. А также для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках реализации проекта в Мордовии создана Региональная служба оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. В 2020 году создано дополнительно 3 площадки в Ромодановском, Лямбирском и Зубово-Полянском районах.

В 2020 году оказано более 11 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей.

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