Цифровая образовательная среда для развития

«Помощь Министерства культуры России для нас очень важна»
В Москве 15 февраля состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой и врио Главы Мордовии Артёма Здунова.
В рамках национального проекта «Образование» в Атюрьевском районе открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: в 2019 г. в Атюрьевской СОШ № 2, в 2020 году - в Курташкинской СОШ. В 2020 году также внедрена цифровая образовательная среда в Атюрьевской СОШ № 1.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в целях создания новых мест по дополнительному образованию детей обновлена материально-техническая база общеразвивающих программ в Атюрьевской СОШ № 2, Атюрьевской ДЮСШ для занятий физической культурой и спортом и в районном Доме детского творчества.
В Москве 15 февраля состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой и врио Главы Мордовии Артёма Здунова.
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