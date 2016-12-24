Цифровая образовательная среда для развития

Социум

В рамках национального проекта «Образование» в Атюрьевском районе открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: в 2019 г.  в Атюрьевской СОШ № 2, в 2020 году - в Курташкинской СОШ. В 2020 году также внедрена цифровая образовательная среда в Атюрьевской СОШ  № 1.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в целях создания новых мест по дополнительному образованию детей обновлена материально-техническая база общеразвивающих программ в Атюрьевской СОШ № 2, Атюрьевской ДЮСШ для занятий физической культурой и спортом и в районном Доме детского творчества.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
По пьяни на встречку

Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу