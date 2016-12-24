Цифровая образовательная среда для развития

Занимаюсь ремонтом квартир с Августа 2012 года . Специализируемся на ремонтах "под ключ" на вторичном рынке и новостройках. На обьекте устанавливается видеокамера и вы всегда с телефона видите что происходит.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

1. БЕСПЛАТНО - выезжаю на замер. Составление сметы в тот же день.

2. Работаю без предоплаты. Расчет только по завершению определенного этапа работ.

3. Стоимость ремонта не растет. Если я что-либо не учел, работа будет выполнена за мой счет.