Персональные цифровые сертификаты от государства

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году в учебных заведениях Мордовии проведены открытые «Уроки цифры» при участии сотрудников Мининформсвязи РМ, подведомственных и курируемых организаций, а также специалистов ИТ-компаний. Жители республики приняли участие во всероссийском проекте-акции «Цифровой диктант».

В целях ранней профориентации школьников на площадке Дома научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова в МГУ им. Н.П. Огарева начал работу Яндекс.Лицей. Это широкомасштабный стандартизированный образовательный проект компании «Яндекс», который позволяет школьникам 8-9-х классов всей страны получить системные знания в области программирования и ознакомиться с профессией программиста.

Проведено обучение сотрудников органов государственной власти РМ, органов местного самоуправления, а также их подведомственных учреждений по трём программам повышения квалификации РАНХиГС: «Реализация проектов цифровой трансформации», «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», а также «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении».

Поддержана заявка на участие Республики Мордовия в системе персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики (ПЦС).