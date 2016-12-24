Персональные цифровые сертификаты от государства

В республике уже привито 2742 человека
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
В рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году в учебных заведениях Мордовии проведены открытые «Уроки цифры» при участии сотрудников Мининформсвязи РМ, подведомственных и курируемых организаций, а также специалистов ИТ-компаний. Жители республики приняли участие во всероссийском проекте-акции «Цифровой диктант».
В целях ранней профориентации школьников на площадке Дома научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова в МГУ им. Н.П. Огарева начал работу Яндекс.Лицей. Это широкомасштабный стандартизированный образовательный проект компании «Яндекс», который позволяет школьникам 8-9-х классов всей страны получить системные знания в области программирования и ознакомиться с профессией программиста.
Проведено обучение сотрудников органов государственной власти РМ, органов местного самоуправления, а также их подведомственных учреждений по трём программам повышения квалификации РАНХиГС: «Реализация проектов цифровой трансформации», «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», а также «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении».
Поддержана заявка на участие Республики Мордовия в системе персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики (ПЦС).
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
Участников несанкционированных мероприятий в Саранске пока только штрафуют
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
Артём Здунов выслушал жалобы жителей Пролетарского района на некачественное благоустройство дворов
В администрации города оценили ход зимней уборки в столице Мордовии и задумались о пользе физического труда для старшеклассников
На управляющие компании в Саранске составляют протоколы за несвоевременную уборку ледяных наростов на кровлях
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года
Судьбу трехфазного режима работы светофоров в Саранске решат в феврале
Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности