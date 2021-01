Олег Солнцев: «В реальной жизни все нужно делать с первого дубля»

Ведущий популярной передачи «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ делится рабочими и личными секретами

Пять лет на НТВ с успехом выходит в эфир «НашПотребНадзор». Автор и ведущий телепередачи Олег Солнцев и его дружная команда проводят журналистские расследования на темы, которые волнуют каждого зрителя. Когда несколько лет назад Олег приехал из родного Курска строить карьеру в Москве - на выходе из вокзала попал под сильный дождь. Мама тогда сказала, что это - к удаче. Так оно и вышло: в Москве молодой тележурналист из провинции сразу попал на НТВ - был корреспондентом «Чрезвычайного происшествия», а позже - «Центрального телевидения». А пять лет назад руководство канала доверило ему создать свою программу, стать ее автором и ведущим. Так и появился «НашПотребНадзор».

Палка о трёх концах

- Олег, недавно ваша передача отпраздновала маленький юбилей: пять лет в эфире. А вы помните свой первый эфир в программе «НашПотребНадзор»?

- Первый эфир был посвящен шубам и тому, как их подделывают. Увы, актуальность эта тема не потеряла, поэтому скоро сделаем очередное расследование о мехах.

- Как вы можете определить формат программы?

- «НашПотребНадзор» по жанру - научно-популярная программа. То есть популярным языком мы стараемся рассказывать о довольно сложных вещах. Нельзя просто сказать о том, что этот продукт качественный, а этот - некачественный. Зритель хочет знать: а почему он некачественный? Вот, например, вы купили йогурт, открыли его, а там - плесень. Видеть это, конечно же, эстетически неприятно. Но с научной точки зрения главным критерием безопасности конкретно этого продукта является наличие микотоксинов - грибных токсинов, которые производит плесень. И ты должен разжевать зрителю простым языком очень сложные вещи про эти самые микотоксины: рассказать о том, как образуется плесень, какие химические реакции происходят и как это влияет на организм. Объясняя всё это, очень важно избежать огромного количества сложных терминов, чтобы программа не превратилась в медицинский или технический справочник, в занудную и скучную историю. Это будет неинтересно ни нам самим, ни зрителям. У нас в итоге палка не о двух, а о трёх концах: мы должны и развлечь, и обучить, и не стать заумными. То есть у нас программа развлекательно-познавательная.

«В лёгком шоке»

- За пять лет эфира вы сами лучше стали разбираться в выборе продуктов?

- Безусловно! И я, и каждый член моей команды каждую неделю, после каждого расследования пребываем в лёгком шоке... Мы узнаём много нового, интересного нам самим. Взять тот же самый пример с плесенью в йогурте. Если вам такой продукт достался - вы можете написать жалобу в Роспотребнадзор, в нашу программу или лично мне в инстаграм. И я, и Роспотребнадзор посочувствуем вам, однако наказать за это производителя нельзя. Взявшись за расследование, мы вдруг выясняем, что оказывается, в России нет аттестованной методики определения микотоксинов в продукте. То есть лаборатория может обнаружить эти самые микотоксины, но ее анализы не могут быть пришиты к делу. И если я скажу с экрана, что этот йогурт опасен для здоровья, - меня могут засудить... Об этом знают эксперты, однако об этом не знают рядовые покупатели йогурта. Хотя - вот теперь знают! Вот это, наверное, и есть моя миссия…

В чем наша сила?

- Когда сами ходите в магазины, на что в первую очередь обращаете внимание - при выборе, к примеру, овощей или фруктов?

- В выборе фруктов и овощей, кроме внешнего вида - два главных принципа: сезонность и удаленность. Например, если это груши - то они должны быть в конце лета или начале осени. И удаленность: овощи и фрукты, которые продаются в магазине, должны проехать не больше ста километров от места, где их выращивают. Это и есть принцип здорового питания: когда продукт сорвали максимально близким к стадии зрелости и мало везли.

А в феврале, когда на прилавках появляются аргентинские груши, или весной китайские, их покупать не стоит: они проделали длинный путь до вашего магазина и наверняка были сорваны недозревшими…

- В период пандемии в одно время резко вырос спрос на цитрусовые и имбирь - и соответственно, цены. В программе «НашПотребНадзор» вы наверняка проводили расследование на эту тему - в том числе о влиянии цитрусовых на укрепление иммунной системы человека…

- У нас цитрусовые традиционно считаются главным источником витамина C. Но культ витамина C давно развенчан, его не нужно принимать в гипердозах, чтобы повышать иммунитет. И от простуды лимон никак не поможет - особенно если вы его добавите в чай, где он сразу потеряет всю свою силу. И если разбираться с витамином C - то вот информация для тех, кто в него сильно верит и делает на него ставку: в болгарском перце и капусте гораздо больше витамина C, чем в лимоне или апельсине. И они всегда свежие, и их не везут из Африки…

- А что скажете по поводу имбиря?

- Просто кто-то провел удачную кампанию и продал его по завышенной цене. Это была спекуляция и махинация. И никакой большей силой, чем чеснок, он не обладает. Чеснок - это наш народный имбирь, причем гораздо более сильный, уничтожающий вирусы…

- А вы используете его в профилактических целях?

- Регулярно. Особенно в командировке: когда промочил ноги или недоспал - в общем чувствуешь, что вот-вот тебя накроет… Тогда пара зубчиков чеснока с солью и салом - и сразу отпускает…

Прощай, математика…

- Олег, почему вы решили связать свою жизнь с журналистикой? Может, сказались гены? Известно, что ваш дедушка работал тележурналистом и даже возглавлял ГТРК «Курск»…

- Генетика тут, наверное, не повлияла. Дед ведь был заядлым рыбаком, а я этим типом отдыха, мягко говоря, совсем не проникся… (Смеется.) В старших классах у меня не задалось с математикой: поменялся преподаватель, и я совсем перестал понимать задачи и в целом предметы, которые всегда любил, - алгебру и геометрию. И тогда, в 11-м классе, было принято решение перестроиться и поступать на гуманитарные специальности. Ну а так как дед был журналистом, то было решено идти на отделение журналистики. К тому же профессия тележурналиста была в «нулевые» на своем максимальном взлете: на федеральных каналах появилось новое оборудование, репортеры вели свои репортажи смело и ярко… В общем, журналисты были национальными звездами. Конечно, и это привлекало тоже…

- Когда вы стали ведущим программы «НашПотребНадзор», журналистский опыт вам пригодился?

- Без этого опыта не было бы программы, ведь в её основе - расследования, интервью, репортажи, аналитика...

Стражи потребителя

- Кого считаете своими главными конкурентами на телевидении? Есть же похожие проекты: «Контрольная закупка» на Первом, «ТЕСТ» на «России 1», «ГОСТ» на «Москва 24», «Самая полезная программа» на РЕН ТВ...

- Конкурентов у проекта «НашПотребНадзор» нет, потому что таких глубоких и смелых расследований, увы, не делает больше никто. Именно поэтому наша программа является самой рейтинговой и цитируемой в своем жанре. НТВ всегда был и остается близок и чуток к проблемам зрителей. Надеюсь, что моей команде тоже удается держать марку. Однако все программы, посвященные продовольственной тематике, важны и нужны - мы все делаем общее дело, рассказывая зрителям правду о продуктах, услугах, товарах, уловках... И я желаю всем моим коллегам успехов и процветания!

- Где вы себя чувствуете более комфортно: в роли ведущего или репортера?

- В каждой программе «НашПотребНадзор» есть мой материал, а часто и не один. Так что роли ведущего и репортера я не разделяю.

«Девочка Солнцева»

- Известно, что своей будущей супруге предложение вы сделали во время отдыха в Венеции, но из-за волнения красивой речи у вас не получилось. Разве ведущий, особенно в такой ответственный и важный момент, может растеряться?

- На телевидении почти все можно переснять, отрепетировать, перемонтировать и сделать из неудачных дублей вполне себе эффектную нарезку: спасут спецэффекты, графика, клиповый монтаж. В реальной жизни все нужно делать с первого дубля, как в прямом эфире. А смотреть шоу в прямом эфире именно поэтому и интересно, потому что регулярно случаются ляпы. Зато мы именно этот ляп - когда вместо красивой отрепетированной фразы типа «дорогая, я сильно тебя люблю и хочу, чтобы мы всегда были вместе» - я, сидя в гондоле, протянул ей кольцо и сказал почему-то: «На!»... (Смеется.) Но именно это мы и запомнили с женой, и это будет нашим главным семейным хайлайтом. Или эпикфейлом - кому как нравится...

- В июле прошлого года у вас родилась дочь Василиса. Рождение дочери вас как-то изменило?

- Мне кажется, что нет. Я не кутил в клубах и не гонял на мотоцикле по МКАД без шлема. Нет: я как был сосредоточен на работе и стратегических личных задачах, так и остался. И семейные узы с женой окрепли задолго до рождения дочери.

- С выбором имени определились сразу? И почему выбрали такое редкое имя?

- По поводу имени спорили очень долго: составляли списки, шорт-листы, спрашивали мнения родителей и друзей… В итоге дочь выписали из роддома без имени - у них она была записана как «девочка Солнцева». Но потом мы вдруг сошлись на Василисе. Это имя изначально предлагала жена - и когда я увидел дочь, то понял, что ей это имя очень к лицу. А тренды нас не интересовали - но, конечно, не хотелось, чтобы в школьном классе она была 15-й Миланой или 10-й Машей...

Чтобы не смешить Бога…

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Слушаю книги, смотрим с супругой сериалы, пьём кофе, обнимаемся… (Смеется.)

- Как поддерживаете физическую форму?

- Начал ходить в спортзал и активно заниматься: турники, гантели, штанги. Спорт - это важно, и от него здоровье зависит очень сильно, так что забывать о нем нельзя.

- У вас есть какое-нибудь хобби?

- Это как в анекдоте: «А у тебя есть хобби? - Нет, я очень много работаю. - Наверное, у тебя много денег? - Плачет». (Смеется.)

- Тогда какие планы на будущее?

- Если хочешь рассмешить Господа Бога, то расскажи ему о своих планах… (Смеется.)

Александр ГЕРАСИМОВ, фото от пресс-службы НТВ и из личного архива Олега СОЛНЦЕВА