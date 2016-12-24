В республике работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше продлевается больничный с 14 по 25 декабря 2020 года

Глава Мордовии подал в отставку
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Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов внес изменения в Указ о повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Согласно документу, работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше продлевается больничный с 14 по 25 декабря 2020 года, и по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и другим организациям общественного питания разрешается после 23.00 часов продавать товары, обслуживать жителей региона на вынос и осуществлять доставку заказов. Проведение массовых мероприятий (банкетов, поминок и др.) остаётся под запретом. Не меняется и режим их работы - с 8 часов утра до 23.00.
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