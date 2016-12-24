В МВД по РМ в ходе онлайн-брифинга рассказали о борьбе с наркопреступностью в регионе

Начальник УНК МВД по РМ подполковник полиции Дмитрий Филатов сообщил, что за 11 месяцев этого года в республике зарегистрировано 758 преступлений, связанных с незаконным оборотом подконтрольных веществ.

По возбужденным уголовным делам из незаконного оборота изъято более 36 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Расследовано 557 наркопреступлений, из которых 40 совершены участниками преступного сообщества, 259 - организованными группами, 7 - с легализацией преступных наркодоходов. Сумма легализованных денежных средств по расследованным наркопреступлениям составляет около 600 тысяч рублей.

В текущем году в суд направлены уголовные дела в отношении 34 участников организованных групп и преступных сообществ, занимавшихся незаконным сбытом наркотиков на территории Мордовии. Выявлено и уничтожено 26 очагов произрастания дикорастущих наркокультур общей площадью 46 тыс. квадратных метров. Задокументирована деятельность 6 межрегиональных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотических средств, в состав которых входили выходцы из Московской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.

«Совместно с УФСБ России по Республике Мордовия и УФСИН России по Республике Мордовия выявлено и пресечено 22 межрегиональных канала поставки подконтрольных веществ в республику, - отметил Дмитрий Филатов. - Ликвидировано 2 контрабандных канала поставки сильнодействующих веществ посредством почтовых отправлений из Республик Беларусь и Казахстан. Ликвидированы 2 незаконные лаборатории по изготовлению наркотических средств. Возбуждено уголовное дело в отношении 4 участников межрегиональной преступной группы, организовавших нарколабораторию по производству наркотиков на территории Мордовии. Всего из незаконного оборота изъято 19 кг 645,23 г синтетики. Также пресечена преступная деятельность жителя Ульяновской области, занимавшегося незаконным производством синтетических наркотиков с целью последующего сбыта, в том числе на территории Мордовии.

Во взаимодействии со службой собственной безопасности УФСИН и УФСБ пресечена преступная деятельность 4 сотрудников уголовно-исполнительной системы, причастных к незаконному наркообороту, один из которых занимался сбытом, другой - проносом наркотиков в исправительное учреждение».

В настоящее время в Верховном суде Мордовии рассматривается уголовное дело, возбужденное в отношении двоих жителей Чамзинского района, а также троих жителей Московской области, которые, по версии следствия, в составе организованной преступной группы организовали незаконное производство наркотического средства в особо крупном размере в частном доме, расположенном в Чамзинском районе. Общая масса запрещенного вещества составила около 20 кг.