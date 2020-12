Главными «людьми года» объявили медиков

В Москве в МХАТе им. М. Горького прошла ежегодная (18-я) церемония вручения премии «Человек года» по версии журнала «GQ». Причем с соблюдением всех требований безопасности, которым и звездам приходится подчиняться. Всем участникам и гостям церемонии, включая журналистов, измеряли температуру, предлагали комплект из маски и перчаток и напоминали о социальной дистанции. Кстати, маски были черного цвета, и знаменитости их снимали только тогда, когда поднимались на сцену или позировали фотографам. Гостям в фойе предлагали коктейли с цитрусовыми, имбирем и корицей, которые, по некоторым сведениям, якобы повышают иммунитет.

В ожидании официального начала гости обсуждали последние новости и возможных победителей и рассматривали наряды друг друга. Конечно, помимо премии, разговоры были и о коронавирусе, карантине.

Дмитрий Шепелев уже переболел коронавирусом. Правда, для него болезнь прошла незаметно - о ней телеведущий узнал во время прохождения ежегодного медицинского обследования, когда сдал анализы на антитела.

- Чему я научился за время самоизоляции? Не пугаться, когда в зеркале видишь огромный собственный живот, и усердно тренироваться, чтобы все это исчезло, - поделился Дмитрий. - Но главное: все эти месяцы я был абсолютно счастлив!

Яна Рудковская, в свою очередь, призналась, что за это время прочитала много книг, научилась много чего готовить, и вообще - как жить на карантине…

- Я в страшном сне не могла себе представить, что мы окажемся в такой ситуации, - говорит Яна. - Мы за это время научились даже благотворительные вечера проводить онлайн. Но это, тем не менее, - интересное время, которое научило нас многому…

Церемония вручения наград началась необычным образом: занавес на сцене не поднялся. И в микрофон невидимый Иван Ургант сообщил, что сегодняшняя церемония пройдет именно так: из-за нововведений в связи с коронавирусом нельзя смотреть на то, что происходит на сцене. То есть зрители просто видели перед собой опущенный занавес, за которым что-то происходило.

Иван объявил, что хоть и не видит, кто в качестве гостей сегодня в зале, но может уже определить по запаху: «Если пахнет жареным - то тут Ксения Собчак, а если вареным - то она пришла с мужем». А дальше Ургант объявил, что, несмотря на сложности, на церемонию прилетел сэр Элтон Джон. Для гостей он сыграл на рояле, а заодно и спел свою самую известную композицию «Sorry seems to be the hardest word» («Прости - самое трудное слово» - англ.). Гости в зале, конечно же, сразу поняли, что за занавесом нет никакого Элтона. Правда, шутку оценила, наверное, только Ёлка, которая тут же включила фонарик на своем телефоне и раскачивалась с ним в такт песни.

Впрочем, долго гостей мучить не стали - занавес все же открылся, и началась церемония. И если ее ведет Иван Ургант, то тут не обойдется без шуток и колкостей.

- За это время появились в бизнесе новые понятия: санитайзерные короли, перчаточные буржуа, масочные магнаты, курьеры-миллиардеры, - поделился с гостями Иван Ургант.

Впрочем, тут телеведущий, скорее всего, даже не пошутил, а практически констатировал факты…

Первую награду - в номинации «Актер года» - получил Юрий Борисов за главные роли в фильмах «Бык», «Калашников» и «Фея». «Музыкантом года» стал Моргенштерн. Награду он получил за дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний и альбом «Легендарная пыль». Да, это тот самый музыкант, которого слушают ваши дети и внуки. И который не особо жалует светские премии, но когда они такого уровня, как «Человек года», то тут даже самый стойкий противник сдастся…

- Год назад я жил на окраине города в маленькой квартирке с тараканами, клопами и мышкой, - сказал со сцены Алишер Валеев (это настоящее имя артиста, а Моргенштерн - его сценический псевдоним). - То, что сегодня я стою здесь, - это заслуга тех, кто голосовал за меня, тех, кто слушает мои треки и поддерживает меня на протяжении последних лет. Этот приз так же мой, как и ваш!

Следующая награда - «Спортсмен года» - отправилась гимнасту Никите Нагорному. Три золота чемпионата мира - такое с российским спортом не случалось со времен Алексея Немова.

«Продюсером года» стал генеральный директор СТС Вячеслав Муругов, который переформатировал свой телеканал и обогнал главных соперников.

«Открытием года» выбрали певца Даню Милохина. Во время самоизоляции он записал вирусный хит «Я дома» и спел дуэтом с Николаем Басковым.

Далее Иван Ургант представил еще одну специальную номинацию «Настоящий герой сериалов». В ней победил режиссер и актер Константин Богомолов.

Лучшим в категории «Лицо с экрана» стал Алексей Пивоваров, который вывел журналистские расследования на YouTube на новый уровень и на канале «Редакция» рассказывал об эпидемии COVID в Дагестане и экологической катастрофе в Норильске.

«Режиссером года» стал Эдуард Оганесян - за смелость поднять самые актуальные проблемы в самом искреннем сериале сезона «Чики».

Победителю в номинации «Автор года» Борису Акунину, который не смог присутствовать на церемонии и прислал видеообращение, пообещали доставить заветную хрустальную статуэтку лично.

Самый главный приз «Человек года» в этом году достался всем врачам. И они действительно заслуживают этой награды: эти люди, рискуя собой, уже спасли тысячи и тысячи жизней, а кто-то из них и сам пал смертью героя в борьбе с коронавирусом...

Яна Невская, фото пресс-службы премии