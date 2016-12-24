Семьи Приволжья приглашают принять участие в федеральном конкурсе детских мультфильмов

Социум

Объявлен конкурс мультфильмов «ТыЭтоЯ», посвящённый взаимоотношениям детей и родителей. Заявку могут подать как отдельные участники, так и творческие коллективы.

Проект «ТыЭтоЯ» ставит своей целью напомнить родителям, насколько важно давать детям ощущение безусловной любви и безусловной поддержки. А конкурс мультфильмов «ТыЭтоЯ» поможет детям и родителям выразить свои чувства и научиться говорить о скрытых проблемах во взаимоотношениях через анимацию.

Участникам предлагается создать мультфильм, который расскажет о том, что общего между членами одной семьи, как они проводят время вместе, как общаются, грустят и веселятся. Лучшие работы будут по достоинству оценены компетентным жюри, а их авторы – получат дипломы об участии в конкурсе, благодарности, призы и поощрительные подарки.

Прием работ на конкурс открыт до 20 ноября включительно. Участие в конкурсе бесплатное. Награждение победителей состоится в конце ноября. Из-за пандемии COVID-19 награждение победителей конкурса будет проходить в режиме онлайн.

Всего победителей выберут в 7 номинациях:

  • Лучший сценарий
  • Лучшая режиссёрская работа
  • Лучшее идейное воплощение темы
  • Лучшая художественная работа
  • Лучший мультфильм выполненный в технике пластилиновой анимации
  • Лучший мультфильм выполненный в технике рисованной анимации
  • Лучший мультфильм выполненный в технике компьютерной анимации

Оценивать работы участников будет экспертное жюри, в которое вошли режиссеры анимации, художники-аниматоры, психологи, педагоги и общественные деятели. В их числе – кинорежиссёр и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова,  психолог, автор книг Оксана Стази, бард, композитор и автор песен для детей Григорий Гладков, основатель школы анимации «Аниматорика» Евгений Ипполитов.

Принять участие могут все желающие семьи и творческие профессиональные коллективы. Мультфильмы могут быть сняты в самой разной технике, будь то рисованная анимация, компьютерная графика или пластилиновая анимация. Тема видеосюжета – личный выбор автора. Главное условие - соответствие заявленной идее «Дети – продолжение своих родителей».

Более подробную информацию о конкурсе и призах можно найти в положении конкурса на сайте проекта «ТыЭтоЯ»  http://tietoya.ya-roditel.ru/.

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