Министру внутренних дел по РМ Борису Шейнкину присвоено звание генерал-майор полиции

Репортер

Накануне профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел - министру внутренних дел по Республике Мордовия Борису Шейнкину Указом Президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-майор полиции.

Борис Шейнкин возглавил региональное министерство внутренних дел в сентябре прошлого года. До этого он с июня 2017 года работал заместителем начальника УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москва - начальником полиции. А ранее Борис Маркович служил в уголовном розыске, подразделениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и по борьбе с организованной преступностью и возглавлял отделы полиции в российской столице.

Борис Шейнкин родился в Москве в 1967 году в семье инженеров. Занимался в спортивной школе «Самбо 70». Служил в Советской армии, окончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина. В 2000 году окончил Институт гуманитарного образования по специальности «юриспруденция». В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет государственные и ведомственные награды.

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