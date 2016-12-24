Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Ардатовском районе действует мобильный ФАП

Социум

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» автопарк Ардатовской районной больницы пополнился передвижным фельдшерско-акушерским пунктом на базе автобуса ПАЗ.

Он представляет собой своеобразную поликлинику на колесах. В нем есть все необходимое оборудование для диагностики заболеваний и оказания экстренной помощи.

Автомобиль может работать в автономном режиме, поскольку он оборудован бензиновым электрогенератором, что позволит проводить медицинские осмотры вне зависимости от электроснабжения самого населенного пункта.

В состав специальных бригад включены офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи, по необходимости привлекаются педиатры и хирурги. В общем, жителям отдаленных сел не придется прикладывать усилия, чтобы приехать в районную больницу, поскольку в мобильном ФАПе прием будут вести не только терапевты, но и узкие специалисты.

Прием, как и в обычной поликлинике, компьютеризирован, подключен принтер для распечатки направлений и рекомендаций.

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