Благодаря нацпроекту «Образование» в Старошайговском районе работает «Точка роста»

Исчез со всех социальных «радаров»
Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
В рамках нацпроекта «Образование» на базе МОУ «Новоакшинская СОШ» состоялось торжественное открытие центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Подобные центры необходимы для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
Центр состоит из двух кабинетов, каждый из которых оборудован под школьную и внеклассную работу. Кабинеты оснащены современными приборами и инструментами для работы учащихся и педагогов: квадрокоптерами, манекенами для мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи, шлемами виртуальной реальности, шахматными столами, ноутбуками. Все преподаватели, задействованные в рамках этого проекта, прошли специальную подготовку.
Кроме того, «Точка роста» не только выявит талантливых детей, но и позволит каждому из них выбрать интересующее направление и реализовать на практике свои способности.
Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
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