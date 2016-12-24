Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Лямбирском районе работают мобильные врачебные бригады

Разработанный по поручению Президента РФ Владимира Путина национальный проект «Здравоохранение» включает в себя системную поддержку граждан старшего поколения. В том числе по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Это особенно важно для проведения дополнительных медобследований и увеличения периода активного долголетия.

В связи с этим на базе ГКУ «Социальная защита населения по Лямбирскому району Республики Мордовия» организованы мобильные (мультидисциплинарные) бригады. Это позволяет пожилым людям своевременно и качественно проходить необходимые медицинские осмотры, диспансеризации и скрининги. В Лямбирском муниципальном районе уже было организовано и осуществлено два выезда мобильной бригады в Аксеновское и Кривозерьевское сельские поселения. В результате из этих территорий доставлены в различные медицинские организации 15 человек.

Стоит отметить, что за специальной машиной закреплена бригада, состоящая из врачей и социальных работников. Такой вид транспорта используется как для доставки пациентов в медицинские учреждения региона, так и для выездов мобильных бригад врачей и социальной службы в отдаленные населенные пункты, чтобы оказать необходимую помощь в месте проживания граждан.