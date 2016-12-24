Выставка «Земля Аркадия Пластова»

35 миллионов рублей
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
С 5 ноября в Музее им. С.Д. Эрьзи работает персональная выставка А.М. Черникова, художника из старинного симбирского городка Карсуна. Приглашаем представителей региональных СМИ 5 ноября в 16:00 на пресс-подход с участием Т. Фокиной.
Алексей Михайлович не один десяток лет преподаёт рисунок и живопись в местной школе искусств имени Аркадия Пластова. Будучи поклонником таланта своего великого земляка, он принимает активное участие в организации и проведении всероссийских пленэров «Земля Аркадия Пластова». С этюдником проехал весь Карсунский район, создав художественную летопись малой родины. Впервые наш музей А.М. Черников посетил в 2017 году, представив работы учеников на выставке детского творчества; спустя несколько лет решил устроить свою персональную выставку, в экспозицию которой войдут 13 линогравюр и 19 живописных полотен.
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