В Кадошкинском районе старшее поколение укрепляет здоровье

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В рамках национального проекта «Демография» в фоке п. Кадошкино работает группа здоровья для людей пенсионного возраста.
- Многие считают, что пожилой возраст и физическая активность - несовместимые понятия, ведь пожилым людям сложно заниматься спортом из-за хронических болезней и сниженной устойчивости к нагрузкам, - говорит тренер спортивной школы Людмила Белякова. - Отчасти это так, но в том-то и состоит главная задача физической культуры, чтобы укрепить организм и улучшить состояние здоровья. Основная цель занятий спортом для пенсионеров - сохранение способности к передвижению и самообслуживанию до глубокой старости. Важно, чтобы люди не просто жили дольше, а чтобы эта жизнь была активной, полноценной и достойной.
Занятия посещают более 30 человек разного возраста. В 2018 году для клуба в рамках грантовой поддержки закуплено специальное спортивное оборудование - фитболы, степ-платформы, скакалки, хулахупы, утяжелители. Созданы все условия для комфортных занятий - раздевалки, душевые, тренажерный зал.
В связи с пандемией коронавируса работа группы здоровья скорректирована.
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