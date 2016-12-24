В Кадошкинском районе старшее поколение укрепляет здоровье

В рамках национального проекта «Демография» в фоке п. Кадошкино работает группа здоровья для людей пенсионного возраста.

- Многие считают, что пожилой возраст и физическая активность - несовместимые понятия, ведь пожилым людям сложно заниматься спортом из-за хронических болезней и сниженной устойчивости к нагрузкам, - говорит тренер спортивной школы Людмила Белякова. - Отчасти это так, но в том-то и состоит главная задача физической культуры, чтобы укрепить организм и улучшить состояние здоровья. Основная цель занятий спортом для пенсионеров - сохранение способности к передвижению и самообслуживанию до глубокой старости. Важно, чтобы люди не просто жили дольше, а чтобы эта жизнь была активной, полноценной и достойной.

Занятия посещают более 30 человек разного возраста. В 2018 году для клуба в рамках грантовой поддержки закуплено специальное спортивное оборудование - фитболы, степ-платформы, скакалки, хулахупы, утяжелители. Созданы все условия для комфортных занятий - раздевалки, душевые, тренажерный зал.

В связи с пандемией коронавируса работа группы здоровья скорректирована.