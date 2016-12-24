В Саранске будет создан Региональный центр общественного здоровья

В рамках национального проекта «Демография» в Мордовии реализуется региональный проект «Укрепление общественного здоровья». В 2020 году в рамках проекта в Саранске будет создан и оснащен Региональный центр общественного здоровья.

Разработаны и утверждены региональная программа «Укрепление общественного здоровья», а также аналогичные муниципальные программы г.о. Саранск, Атюрьевского, Краснослободского, Торбеевского, Темниковского, Дубенского, Ельниковского, Ковылкинского, Кочкуровского, Старошайговского и Кадошкинского районов.

Цель проекта - создание системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, снижение потребления алкоголя и табака, повышение физической активности. В результате реализации проекта показатель смертности мужчин в возрасте 16-59 лет должен снизиться с 631 (на 100 тысяч населения) в 2019 году до 491,5 в 2024 году. Планируется, что показатель смертности женщин в возрасте 16-54 лет за это время уменьшится со 156,9 (на 100 тысяч населения) до 143,9.