В Мордовии будет реализована система электронных рецептов

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в республике реализуется региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Проект предполагает разработку механизмов взаимодействия медицинских организаций Мордовии на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года.
В 2020 году запланировано увеличение автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях республики. В настоящее время ведется их подключение к защищенной сети передачи данных, а также подключение к сети Интернет ФАПов.
Обеспечивается информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Это: «Управление скорой и неотложной медицинской помощью»; «Управление потоками пациентов»; «Телемедицинские консультации»; «Лабораторные исследования»; «Акушерство и гинекология»; «Неонатология»; «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» и другие.
В результате реализации проекта ожидается увеличение числа граждан, воспользовавшихся в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг такими услугами (сервисами), как: запись на прием к врачу, диспансеризацию, доступ к электронным медицинским документам и т.д.
Кроме того, в рамках проекта будет реализована система электронных рецептов, внедрено автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.
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