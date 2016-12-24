В Ичалковском районе жителей дальних сел обследует флюорограф

«Мы видим, что обстановка осложняется»
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
В середине июля в Ичалковскую районную больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило сразу три передвижных медицинских комплекса. Один из них - флюорограф, который с 27 августа курсирует в дальние сёла района. Первым, где побывал комплекс, стал Инелей: здесь обследовано почти 50 человек. Затем последовали Ведянцы, Тарханово, Папулево, Береговые Сыреси.
Прием проводит заведующий рентгеновской службой Дмитрий Инчин. Вся процедура занимает не более двух минут. График выездов флюорографа знают сельские фельдшеры, которые обзванивают местных жителей, сообщают им дату, время и место прибытия медкомплекса. Он состоит из двух отсеков. Первый - это кабина водителя и пассажирский салон, где медперсонал находится во время следования автомобиля. Здесь располагаются кресла, стол и шкаф. Второй отсек - процедурный кабинет. В одной комнате находится сам рентгенкабинет, в другой - врач. На его рабочем столе открытый ноутбук, на экран которого выводится снимок пациента. Кроме этого, медицинский комплекс оснащён эффективной системой жизнеобеспечения, включающей в себя энергоснабжение, отопление, вентиляцию, водоснабжение и кондиционеры.
- В машине установлен современный цифровой малодозовый флюорограф «ФЦМ-Альфа». Пациент заходит в кабинет, аппарат делает снимок, который в считаные секунды появляется на мониторе. Это новое оборудование позволяет на месте выявить у человека начальные патологические изменения в организме, - рассказывает Дмитрий Инчин. - Раньше этот процесс занимал намного больше времени. Какую патологию помогает выявить комплекс на колесах? Это изменения в сердечно-сосудистой системе, заболевания опорно-двигательного аппарата, а также болезни, связанные с изменениями в легких, такие как пневмония, туберкулез, злокачественные новообразования. Большинство из них поддается лечению, если диагностировано на ранних стадиях.
На сентябрь проведено обследование у более 250 человек. Те, у кого выявлена патология, направлены на приём к врачу, который назначит дополнительные обследования, а затем лечение.
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед»...
К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим