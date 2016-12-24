В Ичалковском районе жителей дальних сел обследует флюорограф

В середине июля в Ичалковскую районную больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило сразу три передвижных медицинских комплекса. Один из них - флюорограф, который с 27 августа курсирует в дальние сёла района. Первым, где побывал комплекс, стал Инелей: здесь обследовано почти 50 человек. Затем последовали Ведянцы, Тарханово, Папулево, Береговые Сыреси.

Прием проводит заведующий рентгеновской службой Дмитрий Инчин. Вся процедура занимает не более двух минут. График выездов флюорографа знают сельские фельдшеры, которые обзванивают местных жителей, сообщают им дату, время и место прибытия медкомплекса. Он состоит из двух отсеков. Первый - это кабина водителя и пассажирский салон, где медперсонал находится во время следования автомобиля. Здесь располагаются кресла, стол и шкаф. Второй отсек - процедурный кабинет. В одной комнате находится сам рентгенкабинет, в другой - врач. На его рабочем столе открытый ноутбук, на экран которого выводится снимок пациента. Кроме этого, медицинский комплекс оснащён эффективной системой жизнеобеспечения, включающей в себя энергоснабжение, отопление, вентиляцию, водоснабжение и кондиционеры.

- В машине установлен современный цифровой малодозовый флюорограф «ФЦМ-Альфа». Пациент заходит в кабинет, аппарат делает снимок, который в считаные секунды появляется на мониторе. Это новое оборудование позволяет на месте выявить у человека начальные патологические изменения в организме, - рассказывает Дмитрий Инчин. - Раньше этот процесс занимал намного больше времени. Какую патологию помогает выявить комплекс на колесах? Это изменения в сердечно-сосудистой системе, заболевания опорно-двигательного аппарата, а также болезни, связанные с изменениями в легких, такие как пневмония, туберкулез, злокачественные новообразования. Большинство из них поддается лечению, если диагностировано на ранних стадиях.

На сентябрь проведено обследование у более 250 человек. Те, у кого выявлена патология, направлены на приём к врачу, который назначит дополнительные обследования, а затем лечение.