Первые модульные ФАПы построены в Стрельникове, Пичеполонге, Новой Кярьге

Фельдшерско-акушерские пункты появились в Атюрьевском районе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Их стоимость составила более 12 миллионов рублей.

Установка модульных ФАПов занимает около двух недель. Фундамента здание не предусматривает, так как устанавливается на сваях, нужно только выровнять требуемый участок земли. Само здание выглядит аккуратно как снаружи, так и внутри. Здесь есть несколько помещений с монохромной отделкой, где разместятся приемная фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты. Имеются подсобные помещения, санузел со специальными поручнями для маломобильных пациентов. Водоснабжение предусмотрено как холодное, так и горячее, раковины присутствуют практически в каждом кабинете. Смонтированы пожарная и охранная сигнализации. Сейчас ведется подключение ФАПов к инженерным сетям.

Как только поступит новое медоборудование, первичная медпомощь сельчанам будет оказываться в современном помещении, в котором будут действовать несколько кабинетов. С вводом в действие фельдшерско-акушерского пункта коренным образом поменяются условия работы для медиков. Обследование больных и проведение медицинских процедур будут проводиться в комфортных условиях, а компьютеры помогут в ведении документации и консультаций по Интернету со специалистами районной больницы.