В Мордовии становится все больше «Точек роста»

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В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональный проект «Современная школа». 29 сентября во время всероссийского марафона открытий «Точек роста» в Мордовии начали работу еще 42 Центра цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Больше всего «Точек роста» открылось в этот день в Рузаевском районе - 7. В Зубово-Полянском районе они появились сразу в пяти школах: Зубово-Полянской СОШ № 1, Потьминской, Парцинской, Сосновской и Явасской. В Ардатовском, Ичалковском, Ковылкинском и Лямбирском районах - в трех.
Недавно новые «Точки роста» открылись в Аловской и Поселковской школах Атяшевского района. В этом году в Атяшевском районе Центры образования цифрового и гуманитарного профилей появились на базе Аловской и Поселковской СОШ № 2. Здесь школьники будут детальнее изучать предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
«Благодаря «Точке роста» не только дети, но и родители, педагоги смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности», - отметил на открытии Центра начальник районного управления образования Николай Еремкин.
Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций и кабинет проектной деятельности оснащены современным оборудованием, которое даст возможность осваивать основы 3D-моделирования, 3D-печати, робототехники, научиться управлять квадрокоптером, а также оказывать первую медицинскую помощь на манекенах-тренажерах.
С 2019 года подобный Центр работает в Козловской средней школе.
Всего с 2019 года в республике создано 69 таких Центров. В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках.
1 сентября приняла первых учеников школа на 140 мест в с. Дракино Торбеевского района. В с. Аксёново Лямбирского района возводится школа на 165 мест.
Поставлено оборудование для обновления материально-технической базы по предметной области «Технология» в Саранской общеобразовательной школе для детей с ОВЗ.
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