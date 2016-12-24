В Лямбирском районе более 250 учеников занимаются в мобильном технопарке «Кванториум»

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Мобильный технопарк «Кванториум» заработал в республике прошлой осенью в рамках национального проекта «Образование». Тогда в нем учились школьники Краснослободского, Ковылкинского, Зубово-Полянского, Рузаевского, Атяшевского и Ичалковского районов.
«Кванториум» - это автомобиль «ГАЗон Next», оснащенный высокотехнологичным оборудованием, аналогичным тому, на котором занимаются в детском технопарке в Саранске. Образовательный комплекс на колесах помогает ребятам из сельской местности ознакомиться с лазерными и космическими технологиями, основами виртуальной и дополненной реальности, робототехникой и другими инженерными направлениями.
В этом году мобильный технопарк уже побывал в Ардатовском, Чамзинском и Ромодановском районах. С 19 октября он работает в Лямбирской СОШ № 2, где 252 ученика знакомятся с программами дополнительного образования «ГЕО/АЭРО», «РОБО/Промдизайн», «IT/VR».
Уроки проходят в две смены: с утра занимаются учащиеся пятых-седьмых классов, после обеда - старшеклассники.
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