В Рузаевском районе обновлены дороги в городе и сельских поселениях

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году на ремонт девяти дорог в Рузаевском районе выделено 120 миллионов рублей.

Недавно завершен ремонт внутрипоселковой дороги по улице Центральной в Ключареве. Протяженность пути составляет 1 850 м, стоимость - более 15 млн руб. В начале октября в Пайгармском сельском поселении прошла комиссионная приемка дороги по улице Центральной. Ее протяженность - 1 км 286 м, а стоимость - почти 11,5 млн руб. Свое начало дорожный путь берет в бывшей воинской части. С прошлого года она прекратила свое существование, но на ее территории осталось четыре жилых дома.

Завершены работы по ремонту автодороги Татарская Пишля - Пайгарма - Мордовская Пишля. На участке протяженностью 1,25 километра выполнен ремонт покрытия, его площадь составила 7500 м2. В необходимом количестве установлены дорожные знаки и автобусная остановка, нанесена горизонтальная дорожная разметка, в том числе пешеходные переходы. Как и на всех ремонтных участках дорог регионального значения, сотрудниками службы лабораторного контроля ГКУ «Управление автомобильных дорог РМ» проводился полноценный контроль качества. Проверка велась с использованием передвижной лаборатории «Трасса», оснащенной всем необходимым оборудованием.

В 2019 году в Русском Баймакове был отремонтирован участок дороги протяженностью 350 метров от ул. Восточной до ул. Молодежной к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В конце сентября этого года в селе обновили еще 220 метров дорожного полотна по ул. Солнечной. Теперь эта улица до храма полностью асфальтирована.

Завершен ремонт дороги по улице Чапаева в Рузаевке. Здесь заасфальтировали 533 м проезжей части. Новый асфальт появился на улицах Терешковой и Зои Космодемьянской. Отремонтирован почти один километр дороги по улице Беднодемьяновской.

В следующем году планируется провести капитальный ремонт улицы Юрасова, бульвара Горшкова, переулка Фабричный, а также двух дорог в микрорайоне Химмаш. Это улицы Менделеева и Тухачевского. Два дорожных полотна будут отремонтированы в селах Сузгарье и Тат.Пишля. Общая протяженность дорог составит около 10 км.

Кроме того, в микрорайоне Химмаш в 2021 году планируется благоустроить две территории на улице Менделеева. Это аллея Машиностроителей, где уже заложен камень, и новая детская спортивная площадка, которая будет на месте прежней. Также будет проведено благоустройство восьми дворовых территорий.