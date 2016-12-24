Представители Мордовского госуниверситета участвуют в проекте «Умное агро»

В рамках национального проекта «Наука» в республике реализуется региональный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации». Цель проекта - создание в стране научно-образовательных центров мирового уровня. Всего их должно появиться не менее 15, первые 5 уже сформированы, остальные будут создаваться на конкурсной основе. В настоящее время регионами активно формируются консорциумы из научно-образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики.

В апреле 2020 года МГУ им. Н.П. Огарева вступил в качестве участника в межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего». Основой сотрудничества членов консорциума станет объединение усилий в научно-инновационной и образовательной сфере с целью реализации научно-технологических задач. Ученые Мордовского университета смогут внести свой вклад в развитие перспективных направлений НОЦ (новые аэрокосмические системы, технологии, материалы и цифровые решения; медицинские технологии; передовые транспортные системы с интеллектуальными решениями). Для этого в вузе имеются значительные наработки по созданию новых материалов. Рассматривается их дальнейшая реализация на базе предприятий реального сектора экономики из числа участников консорциума.

В середине октября проект «Умное агро» НОЦ «Инженерия будущего» прошел защиту на региональном этапе форума «Сильные идеи для нового времени» АСИ и Фонда Росконгресс. В числе ключевых членов команды проекта - представители Мордовского госуниверситета, СамГТУ, Самарского университета им. академика С.П. Королева, Самарского ГАУ, ПГУТИ, ПГУ, ТГТУ, Национального движения сберегающего земледелия. Сам форум пройдет в Сочи 11-12 ноября, на нем будет представлено 100 сильнейших идей и проектов со всей России, отбор которых продолжается.

Авторы проекта «Умное агро» предлагают перейти к «умному растениеводству» за счет внедрения в сельском хозяйстве комплекса инноваций. Речь идет о создании цифровых двойников биологических объектов, внедрении технологии мультиагентного «роевого» искусственного интеллекта, создании цифрового сервиса по анализу засорения сельскохозяйственных угодий и вегетации растений, программно-аппаратного комплекса для транспортно-технологических роботов (коботов) и т.д. В результате у фермеров, садоводов и экологов должен появиться своеобразный «умный тамагочи», подсказывающий оптимальные методы возделывания агрокультур и время для их применения. Предлагаемый к созданию сервис будет давать подсказки фермерам и холдингам, а в перспективе управлять техникой напрямую. Данные для работы предлагается получать за счет обработки и загрузки накопленных знаний аграрных университетов и использования умных сенсоров: гиперспектрометров, радиолокаторов и метеостанций.

Среди прогнозируемых эффектов от реализации проекта в масштабах страны: сокращение выбросов углекислого газа (до 80% от нынешнего уровня), сокращение текущих и инвестиционных расходов (в среднем на 30%), повышение производства продовольствия (до 58% от нынешнего уровня), прирост производительности труда (до 70% от нынешнего уровня), привлечение в отрасль 34-102 млрд рублей за счет разработки национальной цифровой платформы растениеводства.