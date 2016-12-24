В Мордовии продлили школьные каникулы

Рынок труда
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
В Саранске прошло расширенное заседание оперативного штаба Мордовии. Среди принятых решений можно выделить продление школьных каникул на 5 и 6 ноября. Таким образом, занятия в школах республики начнутся 9 ноября.
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
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