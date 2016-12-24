Саранская администрация помогла восстановить подачу горячей воды по просьбе из соцсетей

Долги наши тяжкие…
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Аналитическая система «Инцидент менеджмент» фиксирует в соцсетях вопросы и жалобы от жителей республики и направляет их в ответственные ведомства. Это помогает местным властям оперативно решать возникающие проблемы.
Например, недавно в официальную группу администрации г.о. Саранск ВКонтакте пришло сообщение от местной жительницы. Она пожаловалась, что в подвале дома по адресу ул. Полежаева, 99 прорвало трубу, из-за чего весь дом на неделю остался без горячей воды.
Осложнение заключалось в том, что в подвал можно было попасть только через ювелирный магазин, расположенный на первом этаже. Его сотрудники отказывались предоставить проход работникам управляющей компании.
Эта информация была передана в администрацию Ленинского района. На решение вопроса потребовалось время, так как собственники магазина находились в Нижнем Новгороде. Но после комиссионного выхода представителям администрации удалось достичь договоренности.
Руководство магазина предоставило доступ управляющей компании. Трубу отремонтировали, подачу горячей воды восстановили.
Автор жалобы направила в администрацию г.о. Саранск благодарственное письмо на имя мэра города.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано.
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
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