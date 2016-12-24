Саранская администрация помогла восстановить подачу горячей воды по просьбе из соцсетей

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» фиксирует в соцсетях вопросы и жалобы от жителей республики и направляет их в ответственные ведомства. Это помогает местным властям оперативно решать возникающие проблемы.

Например, недавно в официальную группу администрации г.о. Саранск ВКонтакте пришло сообщение от местной жительницы. Она пожаловалась, что в подвале дома по адресу ул. Полежаева, 99 прорвало трубу, из-за чего весь дом на неделю остался без горячей воды.

Осложнение заключалось в том, что в подвал можно было попасть только через ювелирный магазин, расположенный на первом этаже. Его сотрудники отказывались предоставить проход работникам управляющей компании.

Эта информация была передана в администрацию Ленинского района. На решение вопроса потребовалось время, так как собственники магазина находились в Нижнем Новгороде. Но после комиссионного выхода представителям администрации удалось достичь договоренности.

Руководство магазина предоставило доступ управляющей компании. Трубу отремонтировали, подачу горячей воды восстановили.

Автор жалобы направила в администрацию г.о. Саранск благодарственное письмо на имя мэра города.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано.