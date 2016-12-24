В Ардатовском районе новый детский сад будет сдан к концу года

В Ардатове в рамках национального проекта «Демография» завершается строительство детского сада на 250 мест, 130 из которых - ясельные. На эти цели выделено 190 миллионов рублей.

На завершающем этапе строительства объекта требовалось провести внутренние отделочные работы и благоустроить территорию.

- На первом этаже полы уже готовы, на втором сейчас проводятся работы по стяжке и утеплению пенополистиролом, - поясняет прораб Алексей Мухаев. - На объекте трудятся порядка 50 человек. Плиточники кладут плитку в будущих раздевалках, буфетах и санузлах, электрики штробят стены и проводят электрику - она тоже уже сделана на 90 с лишним процентов, проводим и инженерные коммуникации.

Потолки и стены практически готовы к покраске. Отопление в здании было подведено на начальном этапе строительства. На первом этаже полы предусмотрены с подогревом. Кухня расположится на первом этаже, причем помощникам воспитателей не придется спускаться туда за завтраками и обедами - специальный лифтоподъемник доставит еду прямиком на второй этаж.

Кроме групповых и спальных помещений запланировано обустройство зала для занятий физкультурой, музыкой, изобразительным искусством, а также бассейн примерно 10х5 метров, который, безусловно, станет самым любимым местом для ребят.

По проекту также предусмотрено асфальтирование детских игровых и физкультурной площадок. Под «ключ» объект будет сдан к концу года.