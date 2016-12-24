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В Чамзинке построена новая дорога

Социум

В Чамзинке завершено строительство дороги по ул. Сайгушской и Полковской. Кроме того, на 2021 год запланировано окончание дорожных работ по ул. Центральной.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Подъезд к селу Медаево» протяженностью 4,5 км. Выполнены работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения «г. Саранск - с. Сурское - г. Ульяновск - с. М. Маресево - с. Мокшалеи» протяженностью 1,1 км.

Ведется строительство дороги от села Мокшалеи.

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