В Атяшевском районе волонтеры культуры выезжают на субботники в православные монастыри

В конце сентября прошел выездной субботник республиканского отряда «Волонтеры наследия» в Рождество-Богородичном Санаксарском мужском монастыре. В нем приняли участие в том числе представители атяшевского волонтерского движения «БИБЛИО-ПАРУС».

Атяшевские волонтеры совместно с добровольными помощниками из других районов помогли служителям монастыря собрать урожай овощей и фруктов: свеклы, моркови и яблок, перебрали картофель.

В конце августа волонтеры выезжали на объект культурного наследия «Свято-Троицкий Чуфаровский мужской монастырь», который находится в Ромодановском районе. Кроме того, они побывали в монашеском ските в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина», в с. Урусово Ардатовского района. Силами волонтеров проведены субботники по благоустройству территории и помещений объектов культурного наследия.

Добровольческие акции проводятся в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».