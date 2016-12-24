В Зубово-Полянском районе начали работу сразу пять новых «Точек роста»

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В рамках национального проекта «Образование» сразу в пяти школах района: Зубово-Полянской СОШ № 1, Потьминской, Парцинской, Сосновской и Явасской - в этом году открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Центральной площадкой открытия «Точек роста» в районе стала Зубово-Полянская средняя школа № 1. Заместитель главы района Сергей Забайкин в приветственном слове подчеркнул, что современным школьникам довелось учиться в век новейших технологий, которые открывают перед ними уникальные возможности для развития и образования.
- «Точка роста» - это уже сегодня шаг в будущее для наших учеников, - отметила директор школы Наталья Колдырина. - И у нас есть весь потенциал, чтобы с первых дней активно внедрять современное оборудование в образовательный процесс.
Обзорная экскурсия для гостей по Центру началась с кабинета проектной деятельности, где руководители курсов по информатике, ОБЖ и технологии вместе с учениками продемонстрировали оборудование и провели мастер-классы. Также собравшиеся побывали в оборудованной зоне творчества - шахматной гостиной и уголке для отдыха - коворкинге.
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