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В Зубово-Полянском районе начали работу сразу пять новых «Точек роста»

Социум

В рамках национального проекта «Образование» сразу в пяти школах района: Зубово-Полянской СОШ № 1, Потьминской, Парцинской, Сосновской и Явасской - в этом году открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Центральной площадкой открытия «Точек роста» в районе стала Зубово-Полянская средняя школа № 1. Заместитель главы района Сергей Забайкин в приветственном слове подчеркнул, что современным школьникам довелось учиться в век новейших технологий, которые открывают перед ними уникальные возможности для развития и образования.

- «Точка роста» - это уже сегодня шаг в будущее для наших учеников, - отметила директор школы Наталья Колдырина. - И у нас есть весь потенциал, чтобы с первых дней активно внедрять современное оборудование в образовательный процесс.

Обзорная экскурсия для гостей по Центру началась с кабинета проектной деятельности, где руководители курсов по информатике, ОБЖ и технологии вместе с учениками продемонстрировали оборудование и провели мастер-классы. Также собравшиеся побывали в оборудованной зоне творчества - шахматной гостиной и уголке для отдыха - коворкинге.

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