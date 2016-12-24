В республике будет проведена рекультивация несанкционированных свалок

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В рамках национального проекта «Экология» в Мордовии реализуется региональный проект «Чистая страна». Мероприятия проекта предусматривают рекультивацию к 2024 году не менее 6 объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.
В настоящее время по 10 объектам, находящимся на территории Атюрьевского, Ельниковского, Зубово-Полянского, Ковылкинского, Краснослободского, Кочкуровского, Темниковского, Рузаевского, Торбеевского и Ичалковского районов, разработана проектно-сметная документация. Поданы 8 заявлений на проведение государственной экологической экспертизы ПСД в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Приказом Минприроды России в 2019 году 4 объекта включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
С 2021 года планируется начало рекультивации несанкционированных свалок в Ельниковском, Атюрьевском и Ковылкинском районах, в 2022 году - Рузаевской и Краснослободской свалок твердых бытовых отходов и Ичалковского полигона ТБО; в 2023 году - Темниковской, Кочкуровской и Зубово-Полянской свалок ТБО, а в 2024 году - Торбеевского полигона.
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