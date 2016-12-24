В Ардатовском районе благоустроены дворы в п. Тургенево

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В п. Тургенево в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроены дворы домов №№ 20 и 22 по улице Молодежной.
Тротуары и подъезды к домам заасфальтированы, появилась удобная автостоянка. Лишняя растительность вырублена, установлены лавочки, урны и уличный светильник. На благоустройство придомовой территории затрачено более 1 миллиона рублей, в том числе из местного бюджета.
- В этой программе мы участвуем уже четвертый год, - отмечает глава поселения Иван Аверьянов, - и второй год сотрудничаем с коммунальной службой МП «Тургеневожилкомхоз». Строители работали слаженно, четко и добросовестно, так что нареканий к качеству ни у нас, ни, думаю, у жильцов быть не должно. К тому же все построенное находится на гарантийном обслуживании в течение пяти лет.
Всего за четыре года в поселке благоустроено 14 придомовых территорий из 22, которые должны быть завершены до 2024 года. На следующий год приступят к ремонту дворовых территорий дома ветеранов и дома № 24 по улице Молодежной. На ремонт планируется потратить 830 тыс. руб.
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