Развитие Региональной системы обработки единой социальной электронной карты жителя Мордовии

Как проходит вакцинация в Мордовии?
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В рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» в Мордовии реализуется региональный проект «Цифровые технологии».
Цель проекта - создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок. В числе задач - развитие Региональной системы обработки единой социальной электронной карты (РСО ЕСЭК) жителя Мордовии.
В рамках проекта внедрена рабочая схема организации бесплатного горячего питания отдельных категорий обучающихся с использованием блокированных персонифицированных счетов.
Для спортивного приложения определены технические требования, разработана конкурсная документация.
Ведется информационно-разъяснительная работа о проводимых на федеральном уровне конкурсах на поддержку в форме субсидий региональным IT-компаниям на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
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