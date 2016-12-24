Развитие Региональной системы обработки единой социальной электронной карты жителя Мордовии

В рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» в Мордовии реализуется региональный проект «Цифровые технологии».

Цель проекта - создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок. В числе задач - развитие Региональной системы обработки единой социальной электронной карты (РСО ЕСЭК) жителя Мордовии.

В рамках проекта внедрена рабочая схема организации бесплатного горячего питания отдельных категорий обучающихся с использованием блокированных персонифицированных счетов.

Для спортивного приложения определены технические требования, разработана конкурсная документация.

Ведется информационно-разъяснительная работа о проводимых на федеральном уровне конкурсах на поддержку в форме субсидий региональным IT-компаниям на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.