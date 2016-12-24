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«Кванториум» ведет в мир высоких технологий

Социум

В начале октября в рамках национального проекта «Образование» на территории Кочкуровской школы начал работать детский мобильный технопарк «Кванториум». В октябре его посетили больше 200 обучающихся 5-11-х классов фактически из всех общеобразовательных учреждений района.

«Кванториум» - современный формат образования детей в сфере инженерных наук. Основные его задачи заключаются в популяризации технических знаний, выявлении и сопровождении одаренных детей, создании системы научно-технического просвещения и привлечения молодежи к теоретическому изучению и практическому применению наукоёмких технологий.

В Кочкуровской школе организовано три учебных кабинета для проведения занятий по дополнительному образованию и урокам технологии по программам «IT» (информационные технологии), «Пром/Робо» (робототехника), «Гео» (многообразие пространственных данных), «Аэро» (летательные аппараты, беспилотники), «Промдизайн» (проектирование окружающего предметного мира), «VR» (объемная визуализация, виртуальная реальность).

По словам заместителя директора по воспитательной работе Е.А. Бызгаевой, в первой половине дня в мобильном технопарке будут проходить уроки для учащихся 5-8-х классов, а во второй половине дня - дополнительные занятия для учеников 9-11-х классов.
Это только первая сессия из трех, предусмотренных для проведения в Кочкуровском районе. Еще две планируются в январе и апреле 2021 года.

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