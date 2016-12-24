«Кванториум» ведет в мир высоких технологий

В пригороде Саранска появился «Паровозик из Ромашкова»
Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга
В начале октября в рамках национального проекта «Образование» на территории Кочкуровской школы начал работать детский мобильный технопарк «Кванториум». В октябре его посетили больше 200 обучающихся 5-11-х классов фактически из всех общеобразовательных учреждений района.
«Кванториум» - современный формат образования детей в сфере инженерных наук. Основные его задачи заключаются в популяризации технических знаний, выявлении и сопровождении одаренных детей, создании системы научно-технического просвещения и привлечения молодежи к теоретическому изучению и практическому применению наукоёмких технологий.
В Кочкуровской школе организовано три учебных кабинета для проведения занятий по дополнительному образованию и урокам технологии по программам «IT» (информационные технологии), «Пром/Робо» (робототехника), «Гео» (многообразие пространственных данных), «Аэро» (летательные аппараты, беспилотники), «Промдизайн» (проектирование окружающего предметного мира), «VR» (объемная визуализация, виртуальная реальность).
По словам заместителя директора по воспитательной работе Е.А. Бызгаевой, в первой половине дня в мобильном технопарке будут проходить уроки для учащихся 5-8-х классов, а во второй половине дня - дополнительные занятия для учеников 9-11-х классов.
Это только первая сессия из трех, предусмотренных для проведения в Кочкуровском районе. Еще две планируются в январе и апреле 2021 года.
Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике