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На создание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО предусмотрено 22 миллиона рублей

Социум

В рамках национального проекта «Экология» в республике реализуется региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Главная цель проекта - организация в Мордовии эффективной системы обращения с отходами производства и потребления. В 2020 году в республиканском бюджете на создание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО предусмотрено 22 миллиона рублей.

В рамках реализации проекта введен новый показатель «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами». В Мордовии по итогам 2020 года он должен составить не менее 90%.

В соответствии с региональной территориальной схемой обращения с отходами в республике имеется потребность дополнительной установки 9 531 контейнера, 221 бункера для накопления ТКО.

По результатам проведенной инвентаризации выявлена необходимость создания и обустройства в населенных пунктах 5 090 мест (площадок) накопления ТКО.

Кроме того, утверждены дорожные карты по созданию объекта обработки сортировки твердых коммунальных отходов мощностью 120 тысяч тонн в год. Принято решение о возможности заключения концессионного соглашения в порядке частной инициативы по его созданию и дальнейшей эксплуатации.

Ввод в промышленную эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, запланированного на начало 2023 года, позволит достичь показателей «Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО» не менее 32% и «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО» не более 30% к 2024 году.

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